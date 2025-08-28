توقعات بإعلان أوروبا إعادة فرض العقوبات على إيران

قد يعجبك أيضًا -

من المتوقع أن تعيد بريطانيا، فرنسا وألمانيا تفعيل عقوبات الـ "سناب باك" التابعة للأمم المتحدة على إيران، وذلك وفقاً لتقرير صدر صباح اليوم (الخميس) في وكالة الأنباء "رويترز". من المحتمل أن تبدأ العملية بالفعل اليوم، وذلك على خلفية اتهامات بأن إيران انتهكت اتفاق 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

ومع ذلك، وفقًا للتقرير، لا تزال دول الـE3 على أمل أن تقدم طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يومًا، من شأنها إقناعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس. وقد أفاد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي آخر لوكالة رويترز بأن المحادثات التي جرت يوم الثلاثاء لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من جانب إيران، رغم أنهم يعتقدون أن هناك مجالاً لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة.

في غضون ذلك، وفقا لمصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS فإن وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ماريا كالاس، تحدثوا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

نُشير إلى أنه في أوروبا يحاولون إدخال إيران إلى المفاوضات منذ فترة طويلة، منذ العملية الإسرائيلية، وذلك بتكليف أمريكي وأيضًا بمبادرة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. في خلفية الأمور، يوجد قرار 2231 للأمم المتحدة، الذي ينص على أنه عندما لا تتعاون إيران مع الاتفاق النووي حتى موعد معين، يجب اتخاذ إجراءات ضدها.