تقرير: فانس يعرض لقاء القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، في وقت يستعد فيه البنتاغون لشن هجوم جديد

ذكر ديفيد إغناتيوس، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، أن البيت الأبيض يرى في محسن رضائي -أحد أكثر المتشددين ولاءً للنظام الإيراني- مفتاحاً محتملاً للتوصل إلى اتفاق يمنع اندلاع حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل إغناتيوس، وهو صحفي مخضرم في واشنطن يغطي قضايا الشؤون الخارجية والأمن القومي، معلومات عن مسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات، كاشفاً عن تفاصيل جديدة حول أحدث مساعي إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن نائب الرئيس، جي دي فانس، وجه الأسبوع الماضي رسالة شخصية إلى رضائي، الذي يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو أيضاً قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني. وأعرب فانس في رسالته عن استعداده للقاء رضائي شخصياً لمناقشة إنهاء الحرب عبر المفاوضات.

سلط الضوء على تباين جوهري بين نهجي واشنطن والقدس؛ فوفقاً لإغناتيوس، يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تغيير النظام في إيران، معتقداً أن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على التهديد بشكل نهائي.

وفي الوقت ذاته، يواصل ترامب التأكيد على رغبته في "إنجاز المهمة" في إيران، بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية إضافية إلى المنطقة. ومع ذلك، يرى إغناتيوس أن ترامب وفانس يفضلان بوضوح التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بدلاً من خوض جولة أخرى من القتال.

وبينما يستعد الجيش الأمريكي لاحتمالية شن هجوم، يجري بذل جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق مع إحدى الشخصيات الأكثر ارتباطاً بالموقف الإيراني المناهض للولايات المتحدة.

وقد أبدى إغناتيوس -الذي يتابع السياسة الخارجية الأمريكية ومجتمع الاستخبارات منذ عقود- تشكيكاً في فرص نجاح هذه المبادرة، مشيراً إلى أن رضائي قد بنى مسيرته المهنية بالكامل على معارضة صلبة للولايات المتحدة وإسرائيل.ورغم أن رضائي يتمتع بالنفوذ السياسي اللازم لإبرام اتفاق مع واشنطن، فإن القيام بذلك سيمثل تحولاً جذرياً في مساره السياسي.

كما تعكس هذه المبادرة الدور المتنامي لفانس في قيادة الجهود الدبلوماسية مع إيران، وتكشف عن تحفظاته إزاء الاستمرار في حرب تفتقر إلى دعم واسع النطاق من الجمهور الأمريكي.

ووفقاً لإغناتيوس، يلعب التوقيت السياسي دوراً مهماً أيضاً؛ إذ تأتي هذه المبادرة قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر، في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات شعبية بسبب الحرب وتداعياتها الاقتصادية.