رؤساء بلديات شمال إسرائيل يطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة ضد حزب الله

في أعقاب الرشقة الصاروخية التي استهدفت البلدات الشمالية الإسرائيلية(أكثر من 200 صاروخ تم إطلاقها من لبنان على شمال إسرائيل" دعا رؤساء البلديات الحكومة الإسرائيلية بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حزب الله.

وقد تركت الهجمات المستمرة البلدات الشمالية الإسرائيلية في حالة من الخوف والاضطراب، مما دفع رؤساء البلديات إلى المطالبة باتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة السكان.

ووصف رئيس المجلس الإقليمي ماتيه آشر،موشيه دافيدوفيتش، بوضوح المشهد المروع خلال مهرجان شفعووت الأخير، وشبه السماء باحتفالات يوم الاستقلال. وكان الهجوم الصاروخي على البلدات الشمالية رداً انتقامياً على مقتل طالب عبد الله، أحد كبار قادة حزب الله، مما يمثل تصعيداً كبيراً في التوترات.

وفي السياق دوت صفارات الإنذار في أنحاء منطقة الجليل، في إشارة إلى الإنذار الأول في طبريا منذ أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وأصابت الصواريخ المباني بشكل مباشر، مما أدى إلى أضرار واسعة النطاق وإشعال الحرائق، فيما سقط البعض الآخر في مناطقة غير مأهولة بالسكان.

وعلى الرغم من الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي ليلاً على جنوب لبنان، إلا أن التهديد استمر، مع استمرار انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي وكريات شمونة.

ومن جهته أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى على ضرورة منع المزيد من التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مشددا على أهمية ترتيبات أمنية محددة للمنطقة. وأشارت تقارير إعلامية لبنانية إلى ارتفاع كبير في الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل خلال القصف المكثف.

رداً على تعهد حزب الله بتصعيد الهجمات، أعلنت بلدية صفد إغلاقاً مبكراً للأنشطة التعليمية والسوق الحضري، مع إعطاء الأولوية لسلامة السكان وسط التهديد المستمر