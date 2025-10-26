الموساد يكشف: العقل المدبر الإيراني الذي خطط لهجمات ضد اليهود في العالم

أعلن الموساد اليوم (الأحد) أن سردار عمار، قائد بارز في الحرس الثوري، الذي يعمل تحت القيادة المباشرة لقائد قوة القدس إسماعيل قاآني، هو المسؤول الإيراني الرفيع الذي خطط لاعتداءات ضد إسرائيليين ويهود في جميع أنحاء العالم.

تحت قيادة عمار كان هناك 11,000 ناشط، عملوا في إسرائيل وخارجها من أجل تنفيذ هجمات ضد اليهود. هذا الجهاز مسؤول بشكل مباشر عن محاولات هجمات تم كشفها مؤخرًا، من بينها في أستراليا وألمانيا. أشار الموساد إلى أن "إخفاقاته العديدة أدت إلى موجة اعتقالات وكشف أمره".

آلية العمل التي استخدمها عمار تركزت على مسارين من العمل؛ الأول هو التخريب، حيث تنفذ الخلية أعمال تخريب وحرق لمؤسسات ومحلات تجارية يهودية، أما المسار الثاني، والذي يُنفّذ عادةً بعد أو بالتوازي مع المرحلة الأولى، فيتضمن اعتداءً جسديًا على أهداف بشرية، وخصوصًا شخصيات بارزة في المجتمع، كما خُطِط لتنفيذه في ألمانيا.

على سبيل المثال، في شهري مايو ويونيو 2024، كجزء من جهد إيراني لاستهداف ضحايا من الجالية اليهودية، أُضرمت النار في باب مدخل بيت حباد في أثينا وفي مطعم كوشير قريب في المدينة. تحقيق استخباراتي أدى إلى اعتقال المشغل وخمسة من أعضاء البنية التحتية التنفيذية، من أصول إيرانية، أفغانية ويونانية. صدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 8 و11 سنة.

I24NEWS

حادثة أخرى وقعت في أستراليا قبل نحو عام، حيث أُحرق مقهى كوشير في سيدني، ونُفذت من قبل خلية تضم شخصًا يُدعى سعيد موسوي. هذه الخلية أيضًا تم تشغيلها من إيران عبر جهاز الذي يترأسه سردار عمار. في شهر يونيو\يونيو الماضي، تم اعتقال مواطن دنماركي من أصل أفغاني في الدنمارك، جُنّد من قبل عمار لأغراض مسلحة.

أُفيد مؤخرًا أنه في أعقاب تصاعد النشاط العدائي الإيراني على أراضيها، اتخذت السلطات القانونية في أستراليا وألمانيا خطوات سياسية صارمة ضد مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. من بين الإجراءات التي تم تنفيذها: طرد السفير وإعلانه كشخص غير مرغوب فيه. وأضاف الموساد أن "الكشف لأول مرة عن جهاز العمليات سردار عمار يثبت فشل إدارة الجهاز في جهوده، ويضر بمساعي إيران للعمل بسرية بعيدا عن الأنظار".