تقرير: مسؤولون أميركيون يعتقدون أن الحرب مع حزب الله ستشتد في الأيام المقبلة

يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن القتال بين إسرائيل وحزب الله سيزداد بشكل كبير في الأيام المقبلة، وقد يؤدي إلى حرب شاملة بين الجانبين، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو الليلة (بين الجمعة والسبت

وقالت المصادر في الماضي إن كلا من إسرائيل وحزب الله يريدان تجنب الحرب، لكن التوترات وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد حزب الله في لبنان هذا الأسبوع - هجوم أجهزة الاتصال قبل بضعة أيام واغتيال كبار القادة. أمس، بينهم رقم 2 في التنظيم إبراهيم محمد عقيل.

وبحسب آخر التحليلات في إدارة الرئيس جو بايدن، سيكون من الصعب على كلا الطرفين أن يضعفا. ومع ذلك، تجري واشنطن محادثات مع إسرائيل وحلفائها الإقليميين لمحاولة منع المواجهة المباشرة بين الجانبين: وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الليلة الماضية: "ما زلنا نعتقد أن هناك وقت ومكان للتوصل إلى حل دبلوماسي". وأضاف "نعتقد أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدما. الحرب ليست حتمية هناك على الخط الأزرق وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لمحاولة منعها".

لكن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تعتزم الضغط على حزب الله – من خلال العمل العسكري – للموافقة على حل دبلوماسي يعيد السكان إلى منازلهم في الشمال. وأضاف المسؤول أن الهجمات يمكن أن تستمر في لبنان، وخاصة في بيروت، وتتوقع الولايات المتحدة أن ترى شكلاً من أشكال الانتقام من حزب الله ضد إسرائيل، ربما في شكل ضربات بطائرات مسيرة. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشمل القتال أيضًا اغتيالات مستهدفة لقادة حزب الله، وهجمات ضد مستودعات الأسلحة، واستهدافًا إضافيًا للبنية التحتية للاتصالات الخاصة بالمنظمة.

وقالت المصادر الأمريكية إنه من غير المتوقع أن تثير الضربات العسكرية مواجهة مباشرة فورية على الحدود الشمالية، حيث يتبادل الجانبان، كما هو معروف، ضربات متزايدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. إن المخاوف النهائية لإدارة بايدن هو حرب إقليمية واسعة النطاق يمكن أن تشمل الولايات المتحدة في نهاية المطاف، ويبذل المسؤولون الأمريكيون جهودًا كبيرة لمنع مثل هذا السيناريو.