الناخبون الإيرانيون يدلون بأصواتهم لإختيار ريئس جديد لهم بعد مصرع إبراهيم رئيس

أعلن وزير داخلية إيران أحمد وحيدي انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ14 في مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها، صباح اليوم الجمعة، لاختيار رئيس جديد بعد مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، في مايوايار المنصرم.

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وتبدو أن نتيجة الانتخابات غير محسومة في ظلّ انقسام معسكر المحافظين وتعويل مرشّح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق اختراق.

ودُعي حوالى 61 مليون ناخب للتوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً.ووفقاً للمادة (36) من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عاماً على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب الرئاسة 4 مرشحين، هم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.

وتعهد المرشحون الأربعة ببث الروح من جديد في الاقتصاد المتعثر، الذي يعاني تحت وطأة سوء الإدارة والفساد والعقوبات التي أعيد فرضها منذ عام 2018، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع ست قوى عالمية.