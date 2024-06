الناخبون الإيرانيون يدلون بأصواتهم لإختيار ريئس جديد لهم بعد مصرع إبراهيم رئيس

أعلن وزير داخلية إيران أحمد وحيدي انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ14 في مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها، صباح اليوم الجمعة، لاختيار رئيس جديد بعد مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، في مايوايار المنصرم.

