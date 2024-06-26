خالد مشعل: "الواقع يفرض علينا تجاوز اتفاقية أوسلو فعليا، ولا طريق لنا إلا المقاومة وأي رهان آخر ثبت فشله"

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل ، مساء اليوم الأربعاء، إن"القضية الفلسطينية كانت في حالة من السبات قبل هجوم 7 أكتوبر وبعده أصبحت غزة مركز الحدث العالمي" واضاف"بقي الاستحقاق المتعلق بترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات السياسية الفلسطينية وهذا استحقاق حتمي لا بد منه ولا يستطيع أحد الهروب منه"وتابع"على الجميع الانخراط في القتال وليس غزة وحدها"، فيما قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش ردا على خالد مشعل، مساء اليوم الأربعاء، إن "اتفاقية أوسلو مرحلة وانتهت ولا نتمسك بها" وتابع"حماس تريد تكريس الانقسام وجعله أمرا طبيعيا"

وأكد مشعل على أن"أثمان المقاومة كبيرة وغزة تدمرت ولا جدال في ذلك، والبعض يقول إن أثمان المقاومة كبيرة وهذا صحيح فغزة تدمرت ولا نحتاج إلى أن نتجادل في ذلك"وتابع"دخلنا في مرحلة ما بعد أوسلو فعلا ولا قيمة للحديث عنها الآن".

وأكد مشعل على أن"السيناريو الأقرب للتحقق هو انهيار إسرائيل وتفككها وفقدانها لمبررات وجودها" وأضاف"دخلنا في مرحلة ما بعد أوسلو فعلا ولا قيمة للحديث عنها الآن"، مشيراً إلى أن "هذا ثمن المقاومة"، وأضاف أن "أثمان المقاومة كبيرة وغزة تدمرت ولا جدال في ذلك". وأضاف "دخلنا في مرحلة ما بعد أوسلو فعلا ولا قيمة للحديث عنها الآن".

وفي السياق قال مستشار الرئيس الفلسطيني ردا على خالد مشعل، مساء اليوم الأربعاء، إن "اتفاقية أوسلو مرحلة وانتهت ولا نتمسك بها" وتابع"حماس تريد تكريس الانقسام وجعله أمرا طبيعيا"