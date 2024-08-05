أفادت مصادر مطلعة على المحادثات لـ"أكسيوس" أن هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ اليوم (الاثنين)، على أقرب تقدير، حسبما صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظرائه من دول مجموعة السبع.

عقد بلينكن الاجتماع عبر الهاتف للتنسيق مع الحلفاء المقربين للولايات المتحدة - لمحاولة ممارسة ضغط دبلوماسي على إيران وحزب الله - لتقليل احتمال بدء حرب شاملة. ووفقًا للمصادر - أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تعتقد أن كل من إيران وحزب الله سوف يردان. وردت دول مجموعة السبع في بيان: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى التوتر في الشرق الأوسط. وندعو مرة أخرى جميع الأطراف المعنية إلى تجنب إدامة الدائرة المدمرة الحالية من العنف الانتقامي، وخفض التوترات والانخراط في حل سلمي وبناء لخفض التصعيد".

وعلى عكس "ليلة إطلاق الأجسام الطائرة " في 14 أبريل - عندما أطلقت إيران ما يقرب من 350 طائرة مسيرة وصاروخًا لمهاجمة إسرائيل - قال بلينكن هذه المرة إنه من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه الرد. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أيضًا أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم، لكنه قد يبدأ خلال الـ24 ساعة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، أخبر بلينكن زملائه أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا لوقف التصعيد في الشرق الأوسط .

وبحسب أحد المصادر التي شاركت في المحادثات، بدا بلينكن محبطاً عندما تحدث عن المحادثات الأخيرة مع إسرائيل بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار. وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس إنه من المتوقع أن يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، اللواء مايكل كوريلا، إلى إسرائيل خلال هذا اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات مع الجيش الإسرائيلي للهجوم المحتمل من قبل إيران وحزب الله.