إسرائيل تسلم مساعدات للدروز في السويداء

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سلمت إسرائيل مساعدات إنسانية ومعدات طبية إلى الدروز في منطقة السويداء بسوريا الليلة الماضية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي أبلغت حكومة الشرع بذلك. في الوقت الحالي وفقا لهيئة البث الرسمية "كان" ، فلا يمكن تقديم تفاصيل حول كيفية تنفيذ القرار للقيادة السياسية.

ووفقا للتقرير فإن الحديث يدور عن معدات طبية عاجلة تم تسليمها إلى المجتمع الدرزي في جبال الدروز - على مسافة تزيد عن 80 كيلومترًا من إسرائيل. جاء ذلك بعد تدمير المستشفى الذي يخدم المجتمع الدرزي خلال القتال.

ونظرا لكون الأمر ملحا وضروريا، أجرى وزير الصحة الإسرائيلي أورييل بوسو مناقشة خاصة حول الأمر في يوم السبت. وفي نفس اليوم أفادت إسرائيل أنه يتم بذل جهود لإدخال مساعدات إنسانية إضافية إلى منطقة السويداء،ويشار إلى أن الأردن لم تستجب لمطالبات الدروز في إسرائيل وسوريا بفتح ممر انساني على حدودها مع سوريا.