وقف إطلاق النار بين إسرائيل وايران لم يكن قرار خامنئي

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" اليوم (الخميس)، تم دفع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى هامش المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد أن اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد والرئيس مسعود بازشكيان القرارات.

https://x.com/i/web/status/1938225827688161632