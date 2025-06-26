وقف إطلاق النار بين إسرائيل وايران لم يكن قرار خامنئي

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وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" اليوم (الخميس)، تم دفع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى هامش المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد أن اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد والرئيس مسعود بازشكيان القرارات.

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كان ذلك بعد أن أعلن خامنئي موقفًا عدائيًا في الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وظهر اليم في أول كلمة له وكأنه لا يبرر وقف إطلاق النار من جانب إيران. وقال إن الولايات المتحدة لم تحقق شيئًا، وأن إسرائيل على وشك الهزيمة.

قال خامنئي: "في أحد تصريحاته، قال ترامب إن على إيران الاستسلام - وهذا طلبٌ مبالغٌ فيه. لن نستسلم أبدًا، بلدنا قويٌّ". كما أشاد خامنئي بالأمة الإيرانية قائلًا: "أمةٌ يبلغ تعدادها نحو 90 مليون نسمة، متحدةٌ بصوتٍ واحد، تقف جنبًا إلى جنب، داعمةً القوات المسلحة. لقد أثبتت الأمة الإيرانية تميزها، وأثبتت أنها ستتحد عند الحاجة".