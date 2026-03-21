دعم إيراني سري؟ تقرير يكشف دور الحرس الثوري في تقوية حزب الله

أفادت وكالة الأنباء رويترز أفادت اليوم (السبت) أن الحرس الثوري الإيراني أعاد بناء القيادة العسكرية لحزب الله بعد الضربة القوية التي تلقاها من إسرائيل في العملية الإسرائيلية في نوفمبر 2024. وفقًا للتقرير، الذي استند إلى شهادات من ستة مصادر، بالإضافة إلى خبير في شؤون حزب الله، سد الحرس الثوري الثغرات بواسطة ضباط إيرانيين، ومن ثم أعاد تنظيم المنظمة اللبنانية، بل وحتى خطط المعركة التي يديرها الآن بدعم طهران.

الحرس الثوري، المنخرطون بعمق في حزب الله منذ تأسيسه، أرسلوا ضباطًا لإعادة تدريب مقاتليه والإشراف على إعادة تسليحه. كما أعاد ضباط الحرس الثوري تشكيل هياكل القيادة في حزب الله التي اخترقها الاستخبارات الإسرائيلية - الأمر الذي ساعد إسرائيل على اغتيال العديد من قادة التنظيم ، بمن فيهم الأمين العام للتنظيم حسن نصر الله الذي اغتيل في أكتوبر 2024.

المساعدة في إعادة إعمار حزب الله بدأت بعد وقت قصير من بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر 2024، مع وصول نحو مئة من ضباط الحرس الثوري الذين واصلوا عملهم حتى عندما استمرت إسرائيل في مهاجمة أهداف حزب الله وجهود إعادة بناء التنظيم.

التغييرات التي تم تنفيذها بناءً على طلب الحرس الثوري شملت استبدال الهيكل القيادي الهرمي بهيكل لا مركزي، يتكون من وحدات صغيرة ذات معرفة محدودة حول عمليات الوحدات الأخرى، مما يساعد في الحفاظ على السرية العملياتية. كما قام ضباط الحرس الثوري بصياغة خطط لهجمات صاروخية ضد إسرائيل تُطلق في الوقت نفسه من إيران ولبنان - وهو سيناريو نُفذ لأول مرة في 11 مارس.

مصدر أمني لبناني رفيع قال لوكالة رويترز إن قادة إيرانيين ساعدوا حزب الله أيضًا في إعادة تأهيل وتنظيم كوادره العسكرية من جديد. وأضاف المصدر أنه يعتقد أن الإيرانيين يساعدون حزب الله في تحديد وتيرة المواجهة الحالية، بدلاً من الانخراط في تفاصيل اختيار الأهداف.

مصدر آخر قال إن الحرس الثوري أرسل ضباطًا إلى لبنان في عام 2024 لإجراء مراجعة ما بعد الحرب في حزب الله، وتولى الإشراف المباشر على ذراعه العسكرية. مصدران آخران أشارا إلى أن الحرس الثوري دمج مستشارين خاصين داخل حزب الله العام الماضي لمساعدته في إدارة الشؤون العسكرية.