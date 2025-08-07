حزب الله يواجه اصعب مراحله منذ نشأته بضغط دولي وعربي ولبناني لنزع سلاحه

قد يعجبك أيضًا -

الاجتياحُ الإسرائيليُّ للبنانَ كانَ المحركَ الرئيسَ لانطلاقِ حزبِ اللهِ، كتنظيمٍ عقائديٍّ شيعيٍّ مدعومٍ منَ الحرسِ الثوريِّ الإيرانيِّ، "رفَعَ شعاراتِ المقاومةِ ورفَضَ الوجودَ الغربيّ".

عامَ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وخمسةٍ وثمانينَ، أصدَرَ بيانَهُ التأسيسيَّ محدِّدًا ثلاثَ أولوياتٍ: مقاومةُ إسرائيلَ، إقامةُ دولةٍ إسلاميةٍ على نهجِ ولايةِ الفقيهِ، ومواجهةُ النفوذِ الأميركيِّ.

انخرَطَ الحزبُ في عملياتٍ عسكريةٍ ضدَّ الاحتلالِ جنوبَ لبنانَ، واعتُبِرَ انسحابُ إسرائيلَ عامَ ألفيْنِ "نصرًا إلهيًا" عزّزَ شعبيَّتَهُ.

لكنَّ التحوّلَ الأبرزَ جاءَ عامَ ألفيْنِ وستةٍ عُقْبَ أسْرِ جندييْنِ إسرائيلييْنِ، ما فجّرَ حربًا استمرتْ ثلاثةً وثلاثينَ يومًا، كرّسَتْهُ كقوةٍ إقليميةٍ، ومهّدَ لدخولِهِ البرلمانَ اللبنانيَّ للمرةِ الأولى.

عامَ ألفيْنِ وأحَدَ عشرَ، انخرطَ الحزبُ في الحربِ السوريةِ دعمًا للنظامِ، وامتدَّ لاحقًا إلى العراقِ واليمنِ، ما منحَهُ نفوذًا عسكريًا إقليميًا، لكنّهُ وسّعَ الانقسامَ الداخليَّ وأفقدَهُ حاضنتَهُ العربيةَ.

دَوليًا، أُدرِجَ على قوائمِ الإرهابِ في الولاياتِ المتحدةِ، بريطانيا، الخليجِ، بينما ميّزَ الاتحادُ الأوروبيُّ بينَ جناحيْهِ السياسيِّ والعسكريِّ.

وفي أكتوبر ألفيْنِ وثلاثةٍ وعشرينَ، دخلَ الحزبُ مواجهةً شاملةً معْ إسرائيلَ ضمنَ "وحدةِ الساحاتِ"، إلى جانبِ حلفائِهِ في غزةَ وسوريا واليمن.

وفي ايلولَ ألفيْنِ وأربعةٍ وعشرينَ، أعلنَتْ إسرائيلُ مقتلَ أمينِ عامِّ الحزبِ حسن نصرُ اللهِ بغارةٍ جويةٍ دقيقةٍ، ما مثّلَ نقطةَ تحوّلٍ تاريخيةً.

الحزبُ أعلنَ استمرارَ معركةِ الردعِ، فيما يواجِهُ تحدياتٍ داخليةً وإقليميةً في مرحلةِ ما بعدَ نصرِ اللهِ، خاصةً في ظلِ الظروفِ الدوليةِ المطالِبَةِ بنزعِ سلاحِهِ.

ليبقى السؤالُ هل بقيَ الحزبُ خطَّ دفاعٍ… أم عبئًا استراتيجيًّا على لبنانَ والمنطقةِ؟