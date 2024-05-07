سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ينتقد تصويت الجمعية العامة الوشيك على منح حقوق الدولة للسلطة الفلسطينية

ندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، الجمعة الوشيك، قائلا إنه "سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة وإنه يتعارض مع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة"، وتابع "إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأميركي"، مضيفا أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع".

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ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.

وأكد اردان على أن"الفلسطينيون يستغلون مرة أخرى الأغلبية التلقائية والانحلال الأخلاقي للأمم المتحدة. فبعد فشلهم في الحصول على وضع دولة عضو من خلال مجلس الأمن، كما ينبغي، فإنهم يتحايلون على المجلس من خلال انتهاك جميع القواعد لجلب القرار إلى مجلس الأمن"، وأضاف: "إذا تم تبني هذا القرار، فلن يغير أي شيء على الأرض، لكنه سيثبت مدى ابتعاد الأمم المتحدة عن الواقع وكيف تكافئ الإرهاب". وخلص إلى القول: “بما أن المبادرة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، فإذا تمت الموافقة عليها، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة بشكل كامل عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأمريكي”.

وفي السياق قد تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الوشيك، على "مشروع قرار يعترف بأهلية الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وسيكون هذا بمثابة "مسح عالمي" لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلته في مجلس الأمن الشهر المنصرم.