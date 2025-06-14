إيران تهدد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا: سنهاجم قواعدكم إذا ساعدتم إسرائيل

بعد الهجوم الإسرائيلي والتصعيد المتبادل، وإطلاق ايران الليلة خمسة رشقات صاروخية تجاه إسرائيل الليلة، هددت صباح اليوم بتوسيع المعركة بعد تهديدات ضد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مسؤول إيراني هدد إسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً إن "الحرب التي بدأت إثر هجمات "الكيان الصهيوني"، ستتوسع في الأيام المقبلة، وستشمل جميع المناطق التي يسيطر عليها هذا النظام". ثم وجّه تهديدًا لإدارة ترامب، قائلاً: "سنهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة، وسيصبح المهاجمون أهدافًا، وسيكون هناك رد إيراني حاسم وواسع النطاق".

وأضاف المصدر الإيراني نفسه: "يُظهر الماضي أن "الكيان الصهيوني" أشعل الحروب مرارًا وتكرارًا من خلال الجرائم التي ارتكبها، لكن يبدو أن الجمهورية الإسلامية هذه المرة تنوي جرّ هذا النظام الإجرامي وحلفائه إلى مصيرهم المرير". على النظام الصهيوني والولايات المتحدة أن يراقبا عواقب أفعالهما البربرية في الساعات القادمة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "تعتقد إيران أنه من غير المرجح أن يشن النظام الصهيوني حربًا كهذه في المنطقة دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة والتنسيق معها. إن الإجراء الذي اتخذه الجانب الآخر أفرغ المفاوضات والحوار من معناهما العملي". وسّعت إيران نطاق التهديد لاحقًا وحذرت بريطانيا وفرنسا قائلةً: "ستُضرب قواعدكم العسكرية وسفنكم إذا ساعدتم إسرائيل في الاعتراض".

في غضون ذلك، تتواصل الجهود في العالم العربي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وتهدئة الوضع. ويواصل وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اتصالات مكثفة مع نظرائه، في إطار الجهود الدبلوماسية "لكبح التوترات والتصعيد العسكري الخطير في المنطقة". وشددت وزارة الخارجية العمانية على "أهمية وقف العدوان وردع المعتدي بالوسائل السلمية القائمة على القانون الدولي لوقف إراقة الدماء ووقف الدمار ومنع المزيد من الخسائر والإصابات".