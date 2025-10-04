غريتا ثونبرغ: "تعرضت لمعاملة سيئة أثناء احتجازي بعد اعتراض أسطول الصمود"

أبلغت الناشطة غريتا ثونبرغ مسؤولين سويديين أنها محتجزة في زنزانة موبوءة ببق الفراش، وأنها تعاني من الجفاف ونقص الطعام والماء بعد اعتقالها من طرف الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة أسطول "غلوبال صمود"، وفقًا لمراسلات من وزارة الخارجية السويدية اطلعت عليها صحيفة "الغارديان"

كما تتضمن الرسالة، التي نقلتها الصحيفة البريطانية، شهادة من معتقلة أخرى تزعم أن ثونبرغ أُجبرت على حمل أعلام لالتقاط الصور. إلا أن الوزارة السويدية أكدت أن ثونبرغ تمكنت من التواصل مع محامٍ، وأن وفدًا من السفارة تمكن من مقابلتها.

أُلقي القبض على أعضاء الأسطول البالغ عددهم 437 - ناشطون وبرلمانيون ومحامون - في البحر بين يومي الخميس والجمعة؛ ومعظمهم محتجزون في سجن "كتسيعوت" (أنصار 3) في النقب. وتندد منظمة "عدالة" غير الحكومية والفريق القانوني للأسطول بـ"انتهاكات حقوق المعتقلين": نقص المياه، والنظافة، والوصول الفوري إلى المشورة القانونية، ووفقًا لهم، حالات من الاعتداء اللفظي والجسدي.