رئيس الوزراء البريطاني: "ننشر قوات في الشرق الأوسط في مواجهة التصعيد"

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، قبل توجهه إلى اجتماع دول مجموعة السبع في كندا إن "بريطانيا تنقل أصولاً عسكرية إضافية، منها طائرات مقاتلة، إلى الشرق الأوسط لتقديم الدعم الطارئ في أنحاء المنطقة"، رافضًا استبعاد الدفاع عن إسرائيل رغم التهديدات الإيرانية بالرد على القواعد البريطانية. وأضاف: "نحن ننقل أصولا إلى المنطقة، منها طائرات مقاتلة، وذلك لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في المنطقة".

وكشف كير ستارمر أنه كثّف اتصالاته الدبلوماسية مع قادة العالم، بمن فيهم بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، داعيًا إلى خفض التصعيد.

وتمتلك المملكة المتحدة بالفعل طائرات مقاتلة في الشرق الأوسط كجزء من عملية "شادر" ضد التهديدات في العراق وسوريا. وبدأت طواقم الطائرات استعداداتها للانتشار صباح الجمعة، عندما أصبح الوضع الإقليمي المتدهور جليًا.

قد يعجبك أيضًا -

يأتي هذا القرار في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية بأن طهران هددت باستهداف القواعد الأمريكية والبريطانية والفرنسية في المنطقة إذا ساعدت هذه الدول إسرائيل في التصدي للضربات الإيرانية. وقد تم بالفعل نشر طائرات إضافية للتزود بالوقود من القواعد البريطانية.