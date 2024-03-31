الانتخابات المحلية في تركيا: المعارضة تتقدم في أكبر المدن في البلاد وفقا لنتائج أولية

ملايين الأتراك يسارعون إلى الصناديق: على الرغم من أنه تم فقط فرز 40٪ من الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت اليوم (الأحد) في تركيا، يبدو أن المرشحين المرتبطين بالرئيس الحالي رجب طيب أردوغان خسروا في المدن الكبرى - اسطنبول وأنقرة - رغم رغبته في أن يسيطروا مجددا على هذه المدن الكبرى.

وفي حال فاز ممثلو منافس أردوغان كمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات المحلية بالفعل، ستحتفظ المعارضة التركية بالسيطرة على المدن الرئيسية.

أظهرت فرز الأصوات أن حزبه "حزب الشعب الجمهوري" ، يتقدم في 35 من أصل 81 مقاطعة في تركيا.

يجب أن نفهم أن التصويت في السلطات المحلية في تركيا يعتبر مؤشرا لشعبية أردوغان، الذي كان يخطط، كما هو معروف، لاستعادة السيطرة على المدن الرئيسية - التي خسرها لصالح المعارضة في الانتخابات المحلية قبل خمس سنوات. انتصار "حزب الشعب الجمهوري" في أنقرة وإسطنبول في عام 2019، قد هدم الهالة "للخلافة الأبدية" لأردوغان.

نسب التصويت في تركيا مرتفعة نسبيا بشكل تقليدي. أفادت وكالة AP للأنباء أن حوالي 594 ألف من أفراد الأمن تم نشرهم في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد لضمان أن التصويت يتم بسلاسة. ومع ذلك ، قُتل شخص واحد وأصيب عشرة آخرون في مدينة ديار بكر ، حيث اندلع نزاع عنيف بعد الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك ، أصيب ستة أشخاص على الأقل أيضًا في الاشتباكات التي اندلعت في المحافظة المجاورة سانلي يورفا.