السعودية والإمارات: غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت السعودية والامارات وقطر والكويت، مساء اليوم السبت، أن عدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما قالت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن الديوان الملكي، مساء اليوم السبت، إن المحكمة العليا قررت أن الأحد الموافق 30 مارس/آذار 2025م، هو أول أيام عيد الفطر لعام 1446هـ.

وبهذه المناسبة تتقدم شبكة i24NEWS بأحر التهاني والتبريكات لكافة الأمة الإسلامية والعربية بدوام السلام والازدهار

وفي وقت سابق السبت، تم ثبوت رؤية شهر شوال في مراصد "تمير" و"حوطة سدير" بالمملكة العربية السعودية.وكانت المحكمة العليا السعودية قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شوال مساء السبت، معربةً عن أملها أن من لديه القدرة على الترائي الانضمام إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض.

كان مجلس الإفتاء الأسترالي قد أعلن أن يوم الاثنين 31 آذار/مارس سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التأكد من استحالة رؤية هلال شهر شوال مساء السبت 29 آذار/ مارس.

وأوضح المجلس أن يوم الأحد 30 آذار/ مارس سيكون آخر أيام رمضان، نظرًا لأن الهلال سيولد بعد غروب الشمس في مدن مثل سيدني وبيرث، مما يجعل رؤيته مستحيلة شرعًا.

وفي بنغلادش، أُعلن أن يوم الاثنين 31 آذار/مارسسيكون عيد الفطر، حيث إن اليوم 29 مارس/اذار الجاري هو 28 رمضان فيها، ومن المتوقع رؤية الهلال يوم الأحد بالعين المجردة.

كما أعلنت إندونيسيا وماليزيا وبروناي أن الاثنين 31 مارس/ آذارالجاري سيكون أول أيام العيد، نظرًا لعدم ثبوت رؤية الهلال أو توقع رؤيته يوم الأحد.

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