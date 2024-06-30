اجتماع مرتقب بين سوريا وتركيا في بغداد .. خطوة نحو التقارب أم اختبار لفاعلية الوساطة العراقية؟

تشهد العلاقات السورية التركية تطورات هامة، حيث من المقرر أن يعقد لقاء بين مسؤولين من البلدين في العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القادمة. يأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية المكثفة، بما في ذلك الوساطة الروسية والعراقية، لرأب الصدع بين البلدين.

ومن المرجح أن يبحث الاجتماع قضايا سياسية وميدانية هامة، بما في ذلك:

الأمن الحدودي: تهدف تركيا إلى معالجة مخاوفها الأمنية المتعلقة بوجود وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

العلاقات الثنائية: تسعى سوريا وتركيا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية وتطبيعها بعد قطيعتها منذ عام 2011.

الوضع في إدلب: تقع محافظة إدلب، التي تسيطر عليها فصائل معارضة، على رأس النقاط الخلافية بين البلدين.

ويُعد الاجتماع خطوة هامة نحو التقارب بين سوريا وتركيا، بعد سنوات من التوتر والصراع، ويُمثل اختباراً لفاعلية الوساطة العراقية في حل الأزمة السورية.

كما قد يُمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتحسين حياة المدنيين.