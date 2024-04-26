إسرائيل: إيتامار بن غفير أصيب بجروح طفيفة في حادث سيارة

قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن "سيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير انقلبت أثناء تعرضه لحادث سير أثناء مغادرته موقع هجوم طعن في مدينة الرملة بوسط البلاد". وتابعت"الحادث وقع بين سيارتين، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة".

وفي السياق قال مكتب بن غفير إن "الوزير في حالة جيدة وواع، ولكن يتم نقله إلى مركز شامير الطبي القريب لمزيد من العلاج" وتظهر الصور من مكان الحادث سيارته مقلوبة، بينما تحطمت سيارة أخرى أمامها. وقالت الشرطة إنها تحقق في سبب الحادث.