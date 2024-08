أوستن لغالانت: "قواتنا متمركزة بشكل جيد في مواقع بأنحاء المنطقة"و يشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في منشور على منصة "إكس"، إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "الولايات المتحدة متمركزة بشكل جيد في مواقع بجميع أنحاء المنطقة، للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمنشآت الأميركية" وتابع" أنه بحث مع غالانت "استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وخطر التصعيد من إيران وحزب الله والجماعات المدعومة من طهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط"

https://x.com/i/web/status/1826973507936489599