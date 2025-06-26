المغرب يسعى لاستعادة العلاقات مع سوريا للاعتراف بسيادته على الصحراء

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أرسلت وزارة الخارجية السورية مؤخرا وفدا فنيا إلى المغرب لتفقد السفارة السورية في الرباط المغلقة منذ عام 2012، وفق ما أفاد مصدر سوري مطلع لـi24NEWS.

في الشهر الماضي، أعلن المغرب إعادة فتح سفارته في سوريا، إيذانًا بمرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط ودمشق، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وبحسب المصدر السوري، أُبلغ المغرب برغبة الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة المغرب. ولم ترد الرباط بعد على الطلب السوري لزيارة رئاسية.

وأوضح المصدر السوري أن المسؤولين المغاربة يفضلون متابعة التطورات في سوريا حاليًا، وانتظار اعتراف دمشق رسميًا بالسيادة المغربية على الصحراء قبل توجيه دعوة إلى الشرع.

يعتبر المغرب الاعتراف السوري الكامل بسيادته على الصحراء الغربية مفتاحًا للتقدم في العلاقات مع دمشق.

خلال زيارة وفد وزارة الخارجية إلى الرباط، أكدت السلطات السورية أيضًا أنها أمرت بإغلاق مكاتب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في دمشق، والتي تطالب بالحكم الذاتي في الصحراء ، والتي كانت تربطها علاقات وثيقة مع نظام الأسد