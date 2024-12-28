تقرير: "حماس تعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن رغم عزلتها المتزايدة"

ولا تزال المحادثات من أجل إطلاق سراح الرهائن مستمرة، لكن حماس تزيد من العقبات، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. ورغم خروج الوفد الإسرائيلي من الدوحة، إلا أن المفاوضات مستمرة خلف الكواليس. وقال مصدر في إسرائيل "نأمل أن تقرر حماس وضع اللمسات النهائية على الاتفاق. القرار متروك لها بالكامل".

وترفض حركة حماس بشكل خاص الاعتراف بالرهائن المصابين كحالات إنسانية وتطالب بتعويض خاص مقابل إطلاق سراحهم. وتصر إسرائيل على الحصول على القائمة الكاملة للرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، والتي لم يتم تقديمها بعد.

ويتعقد الوضع بسبب التغييرات الأخيرة في هيكلية حركة حماس في غزة بعد القضاء على السنوار. هناك فجوة بين مفاوضي حماس في قطر والقادة في غزة، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن القدرة الحقيقية على تنفيذ اتفاق محتمل. ومع ذلك، فإن الضغط العسكري على المحور الشيعي آخذ في التزايد"النجاحات الإسرائيلية ضد حزب الله وإيران، وإضعاف سوريا، والغارات في اليمن (صنعاء والحديدة)، والعمليات في الضفة الغربية والهجمات في غزة (جباليا وبيت حانون ورفح). وهذا الوضع، إلى جانب احتمال عودة إدارة ترامب، يضع حماس في عزلة متزايدة وبحاجة ملحة إلى وقف إطلاق النار".