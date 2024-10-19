تقارير: إسرائيل تريد تسريع عملياتها ضد حماس وحزب الله قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد

في سياق جيوسياسي متوتر، يبدو أن إسرائيل تعمل على تسريع عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز فإن "هذه الاستراتيجية سيكون الدافع إليها اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية"

ووفقا لثمانية مصادر قريبة من اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، فإن "إسرائيل ستسعى إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بخصومها قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي القادم منصبه في يناير/كاون الثاني المقبل، وسيكون الهدف هو إنشاء مناطق عازلة وواقع لا رجعة فيه لتأمين حدودها".

وقالت المصادر لرويترز "طموحات إسرائيل تتجاوز مجرد الانتصارات العسكرية قصيرة المدى. ستكون كبيرة." وفيما يتعلق بلبنان، فقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن "الطريقة الوحيدة لتنفيذ القرار 1701 وضمان العودة الآمنة لنحو 60 ألف من السكان الذين تم إجلاؤهم هي من خلال العمل العسكري. وفي الوقت الراهن، الدبلوماسية ليست كافية".

وبحسب رويترز فإن هذه العملية قد تستمر عدة أسابيع إذا كانت إسرائيل تهدف إلى القضاء على مواقع حزب الله وبنيته التحتية على شريط ضيق من الأراضي اللبنانية على طول الحدود. وأي عملية أعمق ستستغرق وقتًا أطول بكثير بالمعدل الحالي.

وفي السياق اقترح مسؤول أمني لبناني ودبلوماسي مطلع على الوضع في جنوب لبنان أن إسرائيل ستسعى إلى طرد قوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) وحزب الله من المنطقة. وقال الدبلوماسي اللبناني: "هدفهم هو تنظيف هذه المنطقة العازلة". وأضاف أن إسرائيل "ليست مستعدة للدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار. إنها تريد استغلال ميزتها لتكون في موقف قوي خلال المفاوضات".