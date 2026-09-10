محامي نتنياهو لـi24NEWS: "لم تجرِ أي محادثة بينه وبين رئيس الإمارات"

المحامي أورئيل حور نِزري، محامي رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى مقابلة أمس (الأربعاء) مع قناتنا العبرية، في ظل النشر في صحيفة "هآرتس"، وأوضح: "هذا كذب، لم تكن هناك مكالمة بينه وبين رئيس دولة الإمارات".

"أن تأتي وتقول لدينا أدلة وتنشر أكاذيب، هذه أسهل طريقة لنشر نظريات المؤامرة"، أضاف نزري. "نحن لسنا في هذا الموقف. رئيس الحكومة أوضح بنفسه - لم تكن هناك مكالمة كهذه".

عن التهديد برفع دعوى ضد صحيفة هآرتس، قال المحامي: "منذ الإنذار لا يوجد تفاوض مع الصحيفة. ربما سيكلفهم ذلك 2.5 مليون شيكل".

هذا الأسبوع نُشر في صحيفة "هآرتس" أنه في نهاية سبتمبر 2023، قام رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد بنقل تحذير صريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن نية سينوار الإضرار بإسرائيل. ووفقًا للتقرير، حذر بن زايد رئيس الوزراء من أن سينوار يخطط لخطوة كبيرة ضد إسرائيل – لكن نتنياهو لم يُطلع رؤساء جهاز الأمن. وأضاف التقرير أن "بن زايد حث نتنياهو على التعامل بجدية مع الموقف. إلا أنه ولدهشته، رد رئيس الوزراء بهدوء نسبي عند سماعه المعلومات".

نيابة عن مكتب رئيس الوزراء تم التصريح لصحيفة هآرتس: "كذب مطلق! رئيس الوزراء نتنياهو لم يتحدث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة المذكورة ولم يتلقَّ منه أي تحذير". وأضافوا بعد ذلك: "التقارير في وسائل الإعلام غير صحيحة. لم يتلقَّ رئيس الوزراء أي تحذير من الإمارات العربية المتحدة قبل 7 أكتوبر. وإذا كان هناك أي معلومات ذات صلة، فقد نُقلت عبر القنوات الاستخباراتية بين الدولتين".

وزارة الخارجية الإماراتية ردّت: "لا نعلّق على القصص الإعلامية أو على التكهنات حول المحادثات بين قادة الحكومات. انخراط دولة الإمارات منذ السابع من أكتوبر كان موجهاً باستمرار نحو خفض التصعيد، تحقيق الاستقرار الإقليمي ومنع العنف. الجهات الحكومية في دولة الإمارات وإسرائيل حافظت على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة منذ بدء العلاقات قبل أكثر من خمس سنوات. عند الحاجة، تم وسيتم نقل كل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية."

أمس طلب نتنياهو إزالة التقرير، نشر اعتذار ودفع مليون شيكل خلال 72 ساعة - وإلا سيقدم دعوى بمبلغ يزيد عن 2.5 مليون شيكل.