"احتمال بقائها على قيد الحياة يبلغ 50 بالمئة": تدهور حالة أسماء الأسد الصحية

ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، الليلة (الأربعاء)، أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، تعاني من سرطان الدم، حيث يمنحها الأطباء فرصة 50% للبقاء على قيد الحياة.

وبحسب التقرير، يتم إبعاد الأسد عن الآخرين لمنع انتقال أي عدوى لها ولا يمكنها أن تكون في نفس الغرفة مع أشخاص آخرين. ويعتني والدها، فواز الأخرس، بابنته في موسكو، ووصفته مصادر كانت على اتصال مباشر بعائلتها بأنه "مفطور القلب".

ومن المرجح أن يكون سرطان الدم الذي تعاني منه قد عاد للظهور مرة أخرى بعد فترة من الهدوء منذ علاج المرض في عام 2019. ويأتي الكشف بعد أنباء عن أنها سئمت القيود المفروضة عليها في موسكو وتريد العلاج في لندن، كما يأتي بعد أنباء عن رغبتها في الطلاق لأنها مواطنة سورية بريطانية.

AP Hassene Dridi

ويأتي طلبها في ظل تقارير تفيد بأن العلاقات الشخصية بين بوتين والأسد قد فترت في الأشهر الأخيرة. كما أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ليس في عجلة من أمره لعودتها إلى المملكة، قائلا إنه لا يريد رؤيتها في بريطانيا مرة أخرى.