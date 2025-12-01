إسرائيل تكشف “سلاح المستقبل”: منظومة الليزر أور إيتان تدخل الخدمة نهاية 2025

أعلن رئيس منظمة الاستخبارات الدفاعية الإسرائيلية ورئيس هيئة البحث والتطوير التكنولوجي في وزارة الأمن الإسرائيلية (MTARD)، العميد احتياط الدكتور داني غولد، عن استكمال تطوير منظومة الليزر الدفاعية الجديدة "أور إيتان"، مؤكداً أنها جاهزة لتسليم أول قدرة تشغيلية للجيش الإسرائيلي في 30 ديسمبر\كانون أول 2025.

وجاءت تصريحات غولد خلال مؤتمر DeepSenTech التابع لمنظمة الاستخبارات الدفاعية، والمقام بالتعاون مع ورشة يوڤال نعمان للعلوم والتكنولوجيا والأمن في جامعة تل أبيب. وقال غولد: "اكتمل تطوير منظومة الليزر أور إيتان، ونعمل حالياً على تجهيزها للتسليم الأولي للجيش، فيما تستمر عملية تطوير الأجيال المستقبلية منها."

وأضاف أن عملية "الأسد الصاعد" كشفت عن "إنجازات غير مسبوقة" وتقنيات متطورة عملت عليها المنظمة لسنوات، واصفاً بعضها بـ"المفاجآت" التكنولوجية التي ظهرت خلال الحرب.

وخلال مؤتمر MTARD للتقنيات والبُنى التحتية الدفاعية، أكد غولد أن المنظومة—التي يتوقع أن "تغيّر قواعد اللعبة في ميدان القتال"—اجتازت سلسلة واسعة من الاختبارات بنجاح، وأن النسخة التشغيلية الأولى ستسلم في الموعد المحدد مع استمرار تطوير نسخ مطورة.

ثورة في الصناعات الدفاعية

وأشار غولد إلى أن المشهد التكنولوجي الدفاعي تغيّر جذرياً، حيث باتت الشركات الناشئة قادرة على منافسة كبريات الصناعات الدفاعية. وكشف أن مجموعة من الشركات الناشئة تفوقت مؤخراً على شركات كبرى في مناقصة MTARD، وتم اختيارها لتزويد الجيش الإسرائيلي بمنظومة طائرات مسيّرة هجومية.

وأوضح:

"نحن بالفعل نعمل على تطوير الجيل القادم من التقنيات المفاجِئة للصراعات المستقبلية—سواء في الفضاء أو الهجوم أو أنظمة الدفاع. ومركز MTARD هو خط الإنتاج لهذه الابتكارات، معتمداً على قوة الصناعات الدفاعية الكبرى وقدرات الشركات الناشئة التي برزت خلال الحرب."

مشاركة دولية واسعة

شهد المؤتمر، في دورته الثانية، حضور مئات المشاركين من إسرائيل وخارجها، وركز على الابتكار التكنولوجي المستند إلى دروس الصراعات الأخيرة. ومن بين المشاركين البارزين:

مدير عام وزارة الدفاع اللواء احتياط أمير برعام، ورئيس مركز الأبحاث السيبرانية بجامعة تل أبيب اللواء احتياط البروفيسور يتسحاق بن إسرائيل، ورئيس هيئة الأبحاث في الاستخبارات الدفاعية العميد بيني أمينوف، إلى جانب ممثلين كبار من MIT ووزارة الدفاع الأميركية وصندوق سيكويا وشركة راينميتال وغيرهم.