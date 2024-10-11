مقتل مواطن تايلاندي يبلغ من العمر 27 عامًا بصاروخ أطلقه حزب الله مضادة للدبابات في شمال إسرائيل

أكدت نجمة داود الحمراء في إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، أن عاملاً أجنبيًا تايلانديًا يبلغ من العمر 27 عامًا قُتل بعد أن أطلق حزب الله صاروخًا مضادًا للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وأصاب كيبوتس يارون في الجليل الأعلى.

وبالإضافة إلى المواطن التايلاندي المقتول، والذي كان يعمل سائق جرار في المنطقة، فقد ورد أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية إن "الصاروخ أُطلق على منطقة زراعية، حيث أعلن المستجيبون الأوائل في نجمة داود الحمراء وفاته"، وأفاد الجيش الإسرائيلي أن "القتيل توفي عندما تعرض شمال إسرائيل لسلسلة من النيران من صواريخ مضادة للدبابات وطائرتين بدون طيار على الأقل، كما تسببت طائرة بدون طيار في إطلاق إنذارات حمراء في جنوب إسرائيل بالقرب من عسقلان".

وكان الجيش الإسرائيلي قد حدد في الساعة 8:30 صباحا والساعة 8:31 صباحا، من يوم الجمعة، في منطقة خليج حيفا،حوالي 25 صاروخا تعبر الحدود إلى إسرائيل.