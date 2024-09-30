حماس تعلن مقتل قائدها في لبنان في غارة جوية إسرائيلية بمخيم البص

أعلنت حركة حماس ، اليوم (الاثنين)، "مقتل قائد التنظيم في لبنان وعضو قيادتها خارج الأراضي الفلسطينية فتحي شريف أبو الأمين، مع أفراد عائلته في قصف لسلاح الجو الإسرائيلي في مخيم البص للاجئين في جنوب لبنان".

وأوضحت الحركة في بيان أن عملية الاغتيال طالت أبو الأمين وزوجته ونجله وزوجة نجله في منزلهم في مخيم "البص".

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت عشرات منصات الإطلاق والمباني التي تم تخزين أسلحة فيها في منطقة البقاع في لبنان. ومن بين الأهداف التي تم مهاجمتها، العشرات من منصات الإطلاق والمباني التي كانت تخزن فيها أسلحة منظمة حزب الله .وأضاف البيان أن الطائرات المقاتلة هاجمت في مناطق مختلفة في جنوب لبنان مبان عسكرية يستخدمها حزب الله للقيام بأنشطة عسكرية ضد إسرائيل.

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