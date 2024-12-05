تعرّف على ملامح المقترح المصري لصفقة بين إسرائيل وحماس

في ظل التقارير التي تتحدث عن مفاوضات صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، الليلة الماضية (الأربعاء)، بحدود الرقابة العسكرية الإسرائيلية، المقترح المصري الجديد للصفقة. اليوم (الخميس)، تم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة.

وكجزء من الاقتراح، سيبدأ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 45-60 يومًا، وستتم الصفقة على مراحل، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى لمدة شهر ونصف إلى شهرين تقريبًا. وبحسب الاقتراح، سيتم إطلاق سراح الرهائن أحياء بشكل تدريجي مقابل إطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمفتاح جديد يتم تحديده بين الطرفين. كما سيتم فتح معبر رفح أمام إدارة السلطة الفلسطينية، مع زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية إلى ما يقارب 350 شاحنة يوميا.

وكشف التقرير في القناة 12 "يوضح المسؤولون الإسرائيليون الذين يتحدثون معنا أن القطريين والمصريين يعتقدون أنه بسبب سلسلة من الأوضاع الجديدة في المنطقة، ستوافق حماس على الدخول في نقاش متسارع حتى لو كان اتفاقا جزئيا وحتى لو لم تعلن إسرائيل بموجب ذلك عن انتهاء الحرب مسبقا".

ولا يزال المخطط المطروح يتضمن قائمة المختطفين الذين يتم تعريفهم على أنهم إنسانيون: نساء، جرحى، مرضى، بالغين، كبار السن، في حين أن العدد المذكور أقل من 33، وهو عدد المختطفين الأحياء الذي طالبت به إسرائيل قبل بضعة أشهر. وستطلق إسرائيل سراح مئات السجناء الأمنيين الفلسطينيين في المقابل، بما في ذلك المُدانين بقتل إسرائيليين، والذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في إسرائيل. ولم يتم تحديد مفاتيح الإفراج بعد.

لكن لا يزال من المستحيل الحديث عن التفاؤل لسبب بسيط: حماس لم تقدم بعد جوابا رسميا على الاقتراح. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن هذا سيحدث في الأيام المقبلة.