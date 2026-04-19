أثارت سلسلة من التغييرات التي يقودها رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني جدلاً واسعًا داخل الأوساط الأمنية والسياسية، بعد نحو ستة أشهر على توليه المنصب، وسط انتقادات من مسؤولين سابقين بشأن طبيعة هذه التحولات وتأثيرها على عمل الجهاز.

وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية 12 ، برزت مؤخرًا خلافات داخلية على خلفية رأي أمني قدّمه زيني سمح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم الإدلاء بشهادته في محاكمته خلال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة اعتبرها منتقدون خروجًا عن التقديرات المهنية السابقة داخل الجهاز.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى حادثة داخلية أثارت استياء بين العاملين، تمثلت في استبدال خلفية شاشات الحواسيب بصورة للمسجد الأقصى في أيامه الأولى بالمنصب، قبل أن يُعاد الوضع إلى ما كان عليه بعد تبرير الخطوة بأنها ناتجة عن خلل تقني.

كما تطرقت الانتقادات إلى ما وُصف بتغييرات في توصيف التهديدات الأمنية، حيث تحدث مسؤولون سابقون عن استبدال مصطلحات تتعلق بما يُعرف بـ"الإرهاب اليهودي" بتوصيفات أخف، الأمر الذي أثار مخاوف من التقليل من خطورة العنف في الضفة الغربية. وحذر بعضهم من أن تجاهل هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تصعيد أمني، واصفين الوضع بأنه “قابل للانفجار”.

وتشير المعطيات أيضًا إلى توجهات داخل الجهاز نحو توسيع نطاق عمله ليشمل قضايا داخلية إضافية، مثل مكافحة الجريمة، وهو ما أثار تحفظات لدى قيادات سابقة رأت أن ذلك قد يغير طبيعة دور الجهاز.

كما أثيرت تساؤلات حول أسلوب الإدارة والتغييرات التنظيمية، إضافة إلى إشارات إلى طابع ديني في بعض المبادرات الداخلية، وهو ما اعتبره منتقدون خروجًا عن الطابع المهني التقليدي للمؤسسة.

من جهته، أكد جهاز الشاباك في بيان أن رئيسه يركز على تعزيز جاهزية الجهاز لمواجهة التحديات الأمنية، مشددًا على أن أداء المؤسسة سيُقاس بنتائجها الميدانية.

وتعكس هذه التطورات نقاشًا متصاعدًا داخل إسرائيل حول دور الأجهزة الأمنية وحدود تأثير التوجهات السياسية والفكرية على عملها، خاصة في ظل التحديات الأمنية في الضفة الغربية.