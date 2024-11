للمرة الثانية خلال يومين: الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة جوية في جنوب لبنان بعد رصد نشاط لحزب الله

للمرة الثانية خلال يومين، نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية في جنوب لبنان بعد رصد نشاط لحزب الله وحركة منصة إطلاق صواريخ محمولة.

https://x.com/i/web/status/1862518476516065779