للمرة الثانية خلال يومين: الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة جوية في جنوب لبنان بعد رصد نشاط لحزب الله
⭕ بعد رصد حركة راجمة الصواريخ تابعة لحزب الله: الطيران الحربي يهاجم جنوب لبنان من جديد
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
للمرة الثانية خلال يومين، نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية في جنوب لبنان بعد رصد نشاط لحزب الله وحركة منصة إطلاق صواريخ محمولة.
https://x.com/i/web/status/1862518476516065779
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