للمرة الثانية خلال يومين: الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة جوية في جنوب لبنان بعد رصد نشاط لحزب الله

⭕ بعد رصد حركة راجمة الصواريخ تابعة لحزب الله: الطيران الحربي يهاجم جنوب لبنان من جديد

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان27a copyright law Israel

للمرة الثانية خلال يومين، نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية في جنوب لبنان بعد رصد نشاط لحزب الله وحركة منصة إطلاق صواريخ محمولة.

https://x.com/i/web/status/1862518476516065779

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات