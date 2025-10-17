تصاعد الجدل بين روسيا وإيران بشأن آلية إعادة فرض العقوبات الأممية

تصاعد الجدل بين روسيا وإيران، عندما اتهمت طهران موسكو بـ"تسريب معلومات حساسة" عن البلاد، حيث اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف بنصب "فخ قانوني" لطهران عبر آلية "سناب باك"،

وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحافي في موسكو، يوم 13 أكتوبر الجاري، رداً على تصريحات سابقة منسوبة لظريف قال فيها إن روسيا "أضعفت الجهود الإيرانية" خلال فترة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني للتوصل إلى اتفاق نووي دائم مع الغرب. وردّ لافروف قائلاً إن "القرار النهائي بشأن الاتفاق النووي (لعام 2015) اتُّخذ مباشرة بين محمد جواد ظريف وجون كيري"، وزير الخارجية الأميركي آنذاك، مشيراً إلى أن روسيا "لم تكن جزءاً من التفاصيل النهائية، بل فوجئت لاحقاً بالبند الخاص بإعادة فرض العقوبات تلقائياً".وأضاف لافروف: "لكن عندما قبل شركاؤنا الإيرانيون بهذه الصيغة، التي كانت بصراحة فخاً، لم يكن لدينا حينها أساس للاعتراض".

وفي رده على تصريحات لافروف، اتهم ظريف وزير الخارجية الروسي بـ"تشويه الحقائق" بشأن آلية "سناب باك"، قائلاً إن هذا البند في الاتفاق النووي جاء بديلاً عن اقتراح "سيئ جداً" قدّمه الروس والفرنسيون خلال المفاوضات، وأضاف ظريف خلال مؤتمر في طهران، مساء الخميس: "ذلك المقترح كان سيئاً جداً، وقد بذلنا جهداً كبيراً لإبعاده عن طاولة المفاوضات"، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.