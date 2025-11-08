بعد الضجة الإعلامية للقضية، أعادت قضية الفنانة الكويتية إلهام الفضالة النقاش حول مستقبل الحريات في الكويت، بعد أن قرّرت النيابة العامة حبسها 21 يومًا وإحالتها إلى السجن المركزي، بتهمة المساس بـ"أمن الدولة"، إثر تداول تسجيل صوتي مسرّب نُسب إليها.

وذكرت صحيفة القبس أن التسجيل تضمن انتقادات حادة وجهتها الفضالة إلى الأوضاع في الكويت، إذ وصفت البلاد بأنها "ديرة بطيخ"، معتبرة أنها "ديرة ظلم، مو سلام، مو لأهلها، ديرة للغرب"، رغم تأكيدها في التسجيل على حبها الكبير لوطنها. ويشار الى أن الصحيفة لم تذكر اسم الفنانة.

القضية أثارت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من الفنانين الكويتيين عن دعمهم وتعاطفهم مع الفضالة، التي انقطعت عن الظهور عبر حسابها في "سناب شات" خلال اليومين الماضيين.

ويُذكر أن التسجيل المسرّب يعود إلى عام 2021، في عهد الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح، ما أثار تساؤلات حول الجهة التي قامت بتسريبه ودوافعها، خاصة في ظل ما اعتبره البعض "رسالة ردع" لكل من يفكر بانتقاد الأوضاع الداخلية.

الفضالة كانت قد نفت في وقتٍ سابق أنباء سحب جنسيتها، مؤكدة أن عائلتها من الأسر المؤسسة للكويت قائلة: "نحن تأسيس، ولسنا مجنّسين".

ويُجرّم القانون الكويتي أي إساءة للدولة أو رموزها أو مؤسساتها، بما في ذلك عبر الإنترنت، وتصل العقوبات إلى السجن والغرامة.