هل ستؤيد السعودية والإمارات الإفراج عن مروان البرغوثي ؟ ومن هو مرشحها المفضل ؟

أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية مطالبة إسرائيل بالإفراج عن القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي لقيادة غزة، كونه "مقبولاً لدى الفلسطينيين"، موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط السياسية.

I24NEWS

وفي هذا السياق، شكّك الصحافي من غزة ضياء حسن في أن تكون حركة حماس قد طالبت بالإفراج عن البرغوثي وحده، دون قيادات فلسطينية بارزة أخرى، مثل أحمد سعدات وعبد الله البرغوثي، مشيرًا إلى أن مروان البرغوثي "شخصية مقبولة على حماس، لكن لا يمكن الجزم بأنه سيكون مقبولاً على حركة فتح نفسها أو على دول عربية مثل الإمارات والسعودية".

جاءت تصريحات حسن خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي قدّمته لورين وهبي، حيث قال:

"لا توجد تأكيدات على أن حماس طلبت من ترامب الضغط على إسرائيل للإفراج عن مروان البرغوثي، ومن المستبعد أن تطلب حماس الإفراج عنه فقط دون سائر القادة الذين رفضت إسرائيل إطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل".

وأضاف حسن أن مروان البرغوثي يتمتع بـ"شعبية واسعة داخل حركة فتح وخارجها"، وهناك "إجماع وطني على كونه شخصية نضالية يمكن أن تقود المرحلة الفلسطينية المقبلة". لكنه تساءل ما إذا كانت بعض الأطراف داخل فتح، مثل حسين الشيخ، الذي يقترب من أن يكون خليفة للرئيس محمود عباس بدعم من السعودية والإمارات، ستقبل بعودة البرغوثي إلى المشهد السياسي.

وختم حسن بالقول إن تلك الدول تفضل شخصية أكثر اعتدالًا ومقبولة دوليًا، معتبرًا أن "هذا ما تراه الرياض وأبوظبي في حسين الشيخ، وليس في مروان البرغوثي".

