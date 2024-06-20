وفاة أكثر من 1000حاج في موسم الحج جراء الحر الشديد

لقي أكثر من 1000 حاج حتفهم خلال موسم الحج هذا العام، وذلك جراء موجة الحر الشديد التي ضربت المنطقة. وتشير الإحصائيات الأولية إلى أن معظم الضحايا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين لم يتحملوا درجات الحرارة المرتفعة التي وصلت في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية في الظل.

وكشفت حصيلة صادرة عن حوالي عشر دول عبر بيانات رسمية أو دبلوماسيون منخرطون في عمليات البحث عن الضحايا، بلغ عدد الوفيات في موسم الحج هذا العام 1081.

ويشمل العدد 658 مصريا و183 إندونيسيا و68 هنديا و60 أردنيا و35 تونسيا و13 من كردستان العراق و11 إيرانيا و3 سنغاليين و35 باكستانيا و14 ماليزيا وسوداني واحد.