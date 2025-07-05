كبير المفاوضين في إسرائيل لـ i24NEWS: "يمكن إغلاق جميع الخلافات في الصفقة خلال 3-4 أيام"

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قال كبير المفاوضين في صفقة الرهائن لـ i24NEWS، اليوم السبت، بأن "جميع النقاشات والخلافات يمكن تلخيصها وحلها في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام، حماس مستعدة ومتحدة ولديها إجابات على أي مسألة تُطرح". وأضاف "ترامب منح نتنياهو حرية كاملة في التصرف، لكنه صُدم خلال الأيام القليلة الماضية بما يراه في غزة - إنه مصمم على إنهاء هذا الوضع".

وأكد كبير المفاوضين على أنه "لقد تجاوزت حماس العقبة، أي أنها قدمت ردها، والآن ننتظر جميعًا إسرائيل"وتابع "رد حماس هو نعم كاملة، وليس نعم، لكن، إنه رد كامل وإيجابي، وهو ما يراه المصريون والقطريون والأمريكيون كذلك".

فيما يتعلق بتعديلات حماس، أوضح المصدر: "صُنعت أسس المقترح في إسرائيل ومرّت بمراحل عديدة، لذا من المنطقي أن تقترح حماس سلسلة من التعديلات". وفيما يتعلق بترامب، قال إنه "يتوقع وصول الوفد والتزامه بطاولة المفاوضات. لن يقبل ترامب أي رفض أو امتناع أو ذريعة لمغادرة طاولة المفاوضات طوال مدة الستين يومًا المحددة للخطة". وأضاف "هناك ضغط شديد على إسرائيل من الأمريكيين والوسطاء. لم يعد ترامب يُبدي صبرًا عليها. لقد رضخت حماس في عدة قضايا جوهرية - والآن جاء دور إسرائيل". وتابع: "قد يُنشر البيان الختامي خلال أسبوع، لكن الأمر ليس واضحًا لأن كلا الجانبين في موقف متشدد".