خبير إسرائيلي :"شمال سوريا منطقة نفوذ تركية، لا مشكلة لإسرائيل مع ما يحدث في هذه المنطقة"

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على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا، والدور التركي والإسرائيلي في البلاد، أكد الخبير بالشؤون التركية د.حاي ايتان كوهين يونرجاك أن "شمال سوريا منطقة نفوذ تركية، لا مشكلة لإسرائيل مع ما يحدث في هذه المنطقة". لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاء تصريح الخبير الإسرائيلي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"من الواضح جدا، رغم حقيقة أن حكومة إسرائيل لم تقل أبدا هذا بشكل علني، ولم تعارض التواجد التركي في شمال سوريا، فهي لم تتخذ أي خطوة وتهدد بأنها سترد على تواجد الأتراك شمال سوريا".

وتابع :"من الناحية الشفهية، نعم، تدعم إسرائيل الأكراد، نحن ننظر إلى الأكراد ككيان موجود في الشرق الأوسط، وهو كيان مكروه من قبل العرب والأتراك والفرس، حصول الأكراد على دولة شمال العراق أمر يسر إسرائيل وترحب به، لكن الوضع في شمال سوريا مختلف، من ناحيتنا لا يوجد مفر ويجب أن نقولها، شمال سوريا منطقة نفوذ تركية ولا أحد يشكك في هذا، لكنها لا تقبل وجودها وسط وجنوب سوريا، المبعوث الأمريكي قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بالأكراد ، لكنها ليست ملتزمة بإنشاء دولة لهم، وقال إنه لا يؤمن بدولة فيدرالية في سوريا".

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