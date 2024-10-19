الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين في اشتباكات شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل اثنين من جنوده خلال مواجهات شمال قطاع غزة، وقال في بيان "لقي الرقيب أوفير بيركوفيتش (20 عاما) من موديعين مكابيم ريعوت والرقيب إليشاي يونغ (19 عاما) من ديمونا حتفهما خلال عمليات عسكرية في قطاع جباليا"، ليرتفع عدد قتلى العملية البرية في غزة إلى اليوم 354 قتيلا.

وكان الجنديين يعملان في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع “آثار دي فير” (401). وخلال الحادث الذي أودى بحياة الشابين، أصيب ضابط من نفس الكتيبة بجروح خطيرة

وفي سياق منفصل، أصيب اليوم ضابط قتالي آخر من الكتيبة 53 من لواء "باراك" (188) بجروح خطيرة جراء استهدافه بطائرة بدون طيار شمال قطاع غزة.

ومنذ بداية الصراع، أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه لخسارة 747 جنديا، من بينهم 355 جنديا خلال العمليات البرية في قطاع غزة.