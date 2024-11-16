هاليفي من كفركلا بجنوب لبنان: "الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال والتقدم والهجوم في العمق وضرب حزب الله بقوة"

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفين من كفركلا بجنوب لبنان، مساء اليوم السبت، إن "الجيش سيواصل القتال وتنفيذ غارات في العمق وضرب حزب الله بقوة"، وأضاف: "القتال سيتوقف عندما نستطيع إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان".

وفي ما يتعلق بغزة، قال هاليفي إن "قطاع غزة ما زال بعيداً عن الهدوء"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تراقب الوضع في إيران واليمن والعراق والضفة الغربية".

ونقل الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن هاليفي قوله خلال جولة تفقدية في جنوب لبنان، إن "الهيكل القيادي لحزب الله انهار، كما قتلت إسرائيل الكثير من عناصره، ودمرت قطاعاً كبيراً من البنى التحتية، وهو ما يعني أن الحزب دفع ثمناً باهظاً"