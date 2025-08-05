تصاعد التوترات في سوريا.. وتنامي دعوات لتسوية سياسية شاملة على غرار اتفاق الطائف

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تطوّراتٌ ميدانيّةٌ متسارعةٌ تشهدُها الساحةُ السوريّةُ، تتزامنُ معَ تدهورِ الأوضاعِ الأمنيّةِ والإنسانيّةِ في عددٍ من المحافظاتِ، لا سيّما في الجنوبِ والشمالِ الشرقيِّ، وسقوطِ أكثرَ من ألفٍ وأربعِ مئةِ قتيلٍ خلالَ أسبوعَيْنِ، إضافةً إلى مئاتِ المفقودينَ، وغيابٍ شبهِ كاملٍ للخدماتِ الأساسيّةِ، في محافظةِ السويداءِ.

وفي خضمِّ هذا التصعيدِ، وازديادِ الدورِ السعوديِّ في الساحةِ السوريّةِ، يَبرُزُ في الخطابِ الإقليميِّ طرحٌ جديدٌ، يدعو إلى تسويةٍ سياسيّةٍ شاملةٍ، شبيهةٍ باتفاقِ الطائفِ الذي أنهى الحربَ الأهليّةَ اللبنانيّة.

حيثُ يرى مراقبونَ أنَّ فشلَ المفاوضاتِ المرتقبةِ قدْ يَدفعُ البلادَ نحوَ تصعيدٍ مُتعدِّدِ الجبهاتِ، يشملُ مواجهةً جديدةً شمالًا، واحتمالَ تدخلاتٍ خارجيّةٍ جنوبًا، بما يُعيدُ الأزمةَ إلى نقطةِ الصفرِ.

في تطوّرٍ غيرِ مسبوقٍ، بثَّ شخصٌ يُدعى “أبو جهاد رضا” تسجيلًا مُصوَّرًا، أعلنَ فيهِ تشكيلَ تنظيمٍ جديدٍ تحتَ مُسمّى “أُولي البأسِ”، قالَ إنّ هدفَهُ مواجهةُ إسرائيلَ، دونَ أنْ يُبديَ نيّةً في استهدافِ السلطةِ المركزيّةِ في دمشقَ حاليًا...ما بينَ تصعيدٍ ميدانيٍّ متسارعٍ، ومبادراتٍ سياسيّةٍ لمْ تتبلورْ بعدُ، تقفُ سوريّا اليومَ أمامَ خيارَيْنِ:

إمّا انفراجٌ عبرَ تسويةٍ سياسيّةٍ شاملةٍ… أو انزلاقٌ إلى جولةٍ جديدةٍ من الفوضى، قدْ تكونُ أعقدَ من كلِّ ما سبقَ.