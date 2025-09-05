تقرير: التمويل القطري الذي تلقته والدة زهران ممداني يثير المخاوف

قد يعجبك أيضًا -

قبل شهرين من انتخابات عمدة مدينة نيويورك، كشف مقال في صحيفة "نيويورك بوست" أن "ميرا ناير دوجي، المخرجة الهندية ووالدة المرشح الديمقراطي زهران ممداني، استفادت على مدار أكثر من خمسة عشر عامًا من تمويل بملايين الدولارات مرتبط بقطر، عبر مؤسسات ثقافية تابعة مباشرة للعائلة الحاكمة في الإمارة".

ووفقًا للصحيفة، يُزعم أن "الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، شقيقة أمير قطر، وجّهت أموالًا عامة كبيرة لدعم مشاريع زهران السينمائية والمسرحية. ويثير هذا الدعم المخاوف في ظل اتهامات متكررة للدوحة بإيواء قادة حماس وتمويلهم".

وقد استفادت ميرا ناير، الحائزة على جوائز عن أفلام مثل "سلام بومباي!" و"زفاف مونسون" و"ميسيسيبي ماسالا"، من شراكات عديدة مع منظمات ثقافية قطرية. في عام 2012، ورد أن فيلمها "الأصولي المتردد" حصل على 15 مليون دولار من مؤسسة الدوحة للأفلام، وهو ما غطى ميزانيتها بالكامل تقريبًا.

في عام 2022، أُنتجت نسخة مسرحية من فيلم "زفاف مونسون" بدعم من الخطوط الجوية القطرية و"قطر كرييتس"، وهما كيانان تشرف عليهما الشيخة آل ثاني. علاوة على ذلك، كلف متحف قطر الوطني، الذي ترأسه الأميرة نفسها، ناير بإخراج الفيلم القصير "نفس"، الذي يتناول حياة غواصي اللؤلؤ القطريين.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن ناير، التي رفضت دعوة لحضور مهرجان حيفا السينمائي، منددةً بالسياسات الإسرائيلية التي تُعتبر "تمييزية"، لم تنتقد الدوحة علنًا قط، على الرغم من قيودها الدينية ومنعها غير المسلمين من ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن العامة. كما أشارت الصحيفة إلى أن قطر تُجرّم المثلية الجنسية وتفرض قيودًا صارمة على مجتمع الميم، وهي قضايا لم تتخذ المخرجة موقفًا منها. ولم تُحدد حملة زهران ممداني، المرشح الأوفر حظًا لانتخابات نوفمبر، ما إذا كان المرشح قد تلقى دعمًا ماليًا من والدته. لم تستجب ميرا ناير والمؤسسات القطرية لطلبات التعليق من صحيفة نيويورك بوست. ووفقًا للصحيفة، تُروّج الشيخة آل ثاني بنشاط لترشيح ممداني على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أفادت التقارير أن لجان عمل سياسي مقربة من قطر ساهمت في تمويل حملته، مما أثار مخاوف بشأن احتمال وجود تأثير أجنبي في انتخابات نيويورك.