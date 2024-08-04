أسفر هجوم طعن في مدينة حولون وسط إسرائيل هذا الصباح (الأحد) عن أربعة جرحى في حالة حرجة إلى خطيرة في ثلاثة مواقع مختلفة. وتم إعلان وفاة إحداهما وهي امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً، بعد فشل محاولات الإنعاش في مكان الحادث، ولاحقاً - تم تحديد وفاة مصاب آخر. وبحسب التقارير فقد تم تحييد منفذ العملية شرطي كان متواجداً في المنطقة. وتم نقل باقي المصابين إلى مستشفى وولفسون لتلقي العلاج. وأعلنت الشرطة عن هوية المنفذ وهو عمار رزاق كامل عودة (34 عاما) من قرية سلفيت – والذي لا يحمل تصريح إقامة كما أنه لا يمتلك سجلا أمنيا .

Magen David Adom

وقال المفوض بيرتس عمار قائد منطقة تل أبيب في بيان من موقع العملية: "وقع هذا الصباح حدث خطير للغاية بالنسبة لنا. قام نفس الإرهابي بهجوم في ثلاثة مواقع وتم إعلان وفاة امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في وقت لاحق - وبعد ذلك تم الإعلان عن وفاة جريح آخر من الحدث. نحن نواصل مسح جميع المناطق في بات يام وحولون حتى لا يكون هناك حدث آخر. تل أبيب بأكملها في حالة تأهب قصوى، اعتبارًا من هذه اللحظة أصبح الحدث تحت السيطرة. نحن نتعامل مع مواقع الحدث لجمع الأدلة ومع المصابين، توجد قوات كبيرة في المدينة".

وقال القائم بأعمال مفوض الشرطة أفشالوم بيليد في مكان الحادث: "بعد وقت قصير من بدء المهاجم حالة من الهياج - قام ضباط الشرطة بتحييده وإطلاق النار نحوه. أود أن أشير أن جزءا من العمليات يتم التخطيط لها من جانب مخرب وحيد، والذي يأتي بمبادرته الشخصية، ويضع أمامنا تحديات كبيرة، أتوجه للجمهور بأن يكونوا متيقظين.

وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة في مكان الحادث وتقوم بعمليات بحث واسعة النطاق بطائرة هليكوبتر ووسائل أخرى. وبحسب نجمة داود الحمراء، فقد تم الإعلان عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا وشخص يبلغ من العمر 70 عامًا، في حين أن رجل بعمر 68 عامًا في حالة خطيرة، أما الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في حالة متوسطة.

المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي قال لـi24NEWS: "قوات كبيرة من الشرطة تتعامل مع موقع الحدث. نحن لا نستبعد وجود مهاجمين إضافيين هذا هجوم خطير وقاتل. هناك عدة مواقع، وتتعامل الشرطة مع موقعين، و نحن نتحقق مما إذا كان هناك المزيد من المواقع. ندعو الجمهور إلى التيقظ والتواصل فورًا مع مركز الشرطة، ونرجو من كل شخص يمتلك سلاحا ويتمتع بالمهارة الكافية، أن يخرج مع سلاحه".

وقال نائب مدير منطقة أيالون في نجمة داود الحمراء، المسعف رامي ماوشر: "هذا هجوم خطير ومعقد، الضحايا كانوا في ثلاثة مواقع مختلفة على بعد حوالي 500 متر من بعضهم البعض. عند مدخل موقف باصات إيجد في شارع دان شومرون، شاهدنا شابًا يبلغ من العمر 26 عامًا مصابًا بطعنات وحالته متوسطة، وفي حديقة مجاورة كانت هناك امرأة فاقدة للوعي وبدون نبض ولا تتنفس، قمنا بعملية إنعاش لها ولسوء الحظ كان علينا تحديد وفاتها، وأصيب رجل آخر يبلغ من العمر 70 عامًا بالقرب منها بجروح خطيرة وكان هناك مصاب آخر بجيل 68 عاما في شارع موشيه ديان بحالة حرجة، وتم نقل المرضى إلى المستشفى".