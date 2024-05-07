وفد قطري يتوجه إلى مصر لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق الهدنة في غزة، والدوحة تصف رد حماس بـ"الإيجابي"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "وفدا قطريا سيصل إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس" كشيرا إلى أن "حماس قدمت ردها على الاقتراح إلى الوسطاء أمس الاثنين"

ووصف رد حماس بـ"الإيجابي"

وبحسب ما ورد فإن الاقتراح لا ينص على إطلاق سراح الرهائن الأحياء فقط، كما طالبت إسرائيل، ولكنه ينص على أنه في المرحلة الأولية، سيتم إطلاق سراح 33 مختطفًا، سواء "أحياء أو جثثًا"، بما يتوافق مع معايير الإفراج الإنساني.

ووفقا للمصادر، كان "رد حماس على الإطار المعدل إيجابيا، مما دفع إسرائيل إلى إرسال فريق من الخبراء على مستوى العمل للانضمام إلى مزيد من المحادثات في القاهرة يوم الثلاثاء. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، خاصة فيما يتعلق بمطلب وقف دائم لإطلاق النار، وهو الأمر الذي لم يتم تناوله في المرحلة الأولية من الاقتراح.

وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أنه "خلال الأيام القليلة المنصرمة، قام الوسطاء بإعادة صياغة الاقتراح بجدية لمعالجة مخاوف إسرائيل، مما يسهل رد حماس، أمس الاثنين".

ووفقا لقناة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية، "لعب رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز دورا محوريا في تحسين لغة الاقتراح خلال زياراته الأخيرة إلى القاهرة والدوحة، حيث تعاون مع المسؤولين القطريين لضمان أن يكون الإطار بمثابة إطار عمل قابل للتطبيق. أساس للمفاوضات مع إسرائيل"

وعلى الرغم من البيان العلني الأولي الذي أصدرته حركة حماس والذي يشير إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، فقد أوضح المسؤولون الأمريكيون أن "حماس قدمت بالفعل اقتراحًا مضادًا مع بعض التعديلات، مما يستلزم المزيد من المفاوضات".