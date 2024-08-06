بوتين يطلب من خامنئي بـ"رد منضبط" : "لا تستهدفوا المواطنين الإسرائيليين"

قال مصدران إيرانيان كبيران لرويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب اليوم (الثلاثاء) من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "ردا منضبطا" على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية والمنسوب لإسرائيل، ونصح بعدم إستهداف المواطنين الإسرائيليين.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة أن دبلوماسياً عربياً تحدث مع الصحيفة الأميركية ادعى أن مسؤولاً إيرانياً أشار إلى أن هجوماً ضد إسرائيل قد يحدث "في الإطار الزمني الفوري"، خلال الـ 48 ساعة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ايران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي. وزعم اثنان من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين أن موسكو بدأت في تزويد إيران بالرادارات المتقدمة ومعدات الدفاع الجوي.

وقال مسؤولون كبار إن المخابرات الأمريكية أبلغت بايدن وهاريس أن الولايات المتحدة تستعد لسيناريو يتضمن موجتين من الهجمات، واحدة من حزب الله وأخرى من إيران، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه ليس من الواضح بعد من سيهاجم أولا وما نوع الهجوم الذي سيتم تنفيذه.