إطلاق سراح تسوركوف: تفاصيل جديدة عن المفاوضات للافراج عنها

تفاصيل جديدة حول المفاوضات من وراء الكواليس لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف، الإسرائيلية الأمريكية المختطفة في العراق: أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، صباح اليوم (الخميس)، أن اجتماعاً عقد بين ممثلين أمريكيين وعراقيين الشهر الماضي لم ينتهي بالاتفاق، وذلك بعد رفض الأمريكيين صفقة تبادل أسرى مع العراق، تتضمن فدية والافراج عن عدد من الأشخاص المرتبطين بإيران في العراق ولبنان، بينهم عماد فاضل أمهز، المحسوب على حزب الله.

وكان الأميركيون يخشون من أن مثل هذه الصفقة يمكن أن تمول أنشطة مبعوثي طهران في المنطقة. في الوقت نفسه، أكد مسؤول عراقي، أن جهة أمنية عراقية مكلفة بالتواصل مع "الجهات الصديقة" من أجل إطلاق سراح المختطفة في أسرع وقت ممكن. كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة تضغط على السلطات العراقية لضمان إطلاق سراح تسوركوف في أسرع وقت ممكن، وأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع احتجاز الرهائن الإسرائيليين.

وأكدت مصادر للصحيفة السعودية أن الوسطاء في الاجتماع تمكنوا من خفض مبلغ الفدية من 500 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، لكن المسؤولين الأميركيين رفضوا الدخول في مفاوضات مشروطة للإفراج عن سوركوف. وتعتبر الولايات المتحدة إطلاق سراح المختطفة الإسرائيلية مسؤولية الحكومة العراقية، وأن دفع فدية مقابل إطلاق سراحها أمر غير مقبول لأنه يساعد في تمويل الأنشطة المسلحة. وانتهى اللقاء عند مرحلة مناقشة الفدية دون التوصل إلى نتائج، لكن مسؤولا عراقيا اقترح على المسؤولين في الدولة الوسيطة دفع الفدية، نظرا لمعرفتهم المسبقة بالخاطفين.

كما أفادت تقارير أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمر هذا الشهر المسؤولين في الأجهزة الأمنية بالامتناع عن المشاركة في "مفاوضات مشكوك فيها"، وشدد أيضاً على أهمية إطلاق سراح المختطفة بالطرق القانونية. وتأتي تعليمات رئيس الوزراء هذه بعد أن تلقى طلبات من مسؤولين في الحكومة الأميركية، بل والتقى مباشرة بمسؤولين جاءوا من واشنطن لبحث هذه القضية بشكل محدد.

كما أكدت مصادر للصحيفة أن الحكومة العراقية تلقت تهديدات بفرض عقوبات إذا لم يتم إطلاق سراح تسوركوف قريبا. وأكدت المصادر أن مختطفيها تراجعوا من عرض بصفقة تبادل، يتضمن عودتها لصالح عراقي أدين بقتل المعلم الأميركي ستيفن ترويل في بغداد قبل ثلاث سنوات، إلى جانب عدد من عناصر حزب الله الذين اعتقلتهم إسرائيل، بينهم النقيب عماد فاضل أمهز، الذي اختطفته قوة كوماندوز إسرائيلية من مدينة البترون شمال لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وبحسب مصادر لبنانية مقربة من حزب الله، نفى الحزب أي مشاركة له في المفاوضات.