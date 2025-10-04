محاولة هجوم في سوريا: مسلحان يقتربان من موقع للجيش الإسرائيلي

كان المسلحان يحملان أسلحة من نوع كلاشينكوف - ولاذا بالفرار سيرًا على الأقدام عندما رصدتهما طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، تاركين وراءهما الأسلحة والدراجة النارية التي وصلا على متنها.

دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع عسكري يطل على سوريا بالقرب من الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان
دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع عسكري يطل على سوريا بالقرب من الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولانMichael Giladi/Flash90

 اقترب مسلحان يستقلان دراجة نارية من موقع عسكري للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا وبحوزتهما أسلحة ومعدات مراقبة - هذا ما أفاد به مراسلنا العسكري ينون شالوم يتاش في مجلة "شبات"، مساء اليوم السبت،وكان الاثنان يحملان أسلحة من نوع كلاشينكوف - ولاذا بالفرار سيرًا على الأقدام عندما رصدتهما طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، تاركين وراءهما الأسلحة والدراجة النارية التي وصلا على متنها.

العثور على آثار يورانيوم في سوريا بمبنى دمرته إسرائيل عام 2007

 وهرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، برفقة مقاتلين من وحدة الاستخبارات 504، وبدأت في استجواب المشتبه بهم في منطقة قرية كودنة المجاورة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي إدرعي، قد كشف في سبتمبر/ايلول المنصرم، أن فيلق القدس الإيراني قام بتنشيط خلايا مسلحة في الأراضي السورية من أجل تنفيذ هجمات ضد إسرائيل. تم القبض على المسلحين وإحالتهم للتحقيق، حيث تبين أن بعضهم لم يكن يعلم حتى لصالح من يعملون، وأن تجنيدهم تم من خلال الرشوة المالية.

