مذكرات صدام حسين تكشف سراً عن هواياته وشعر كتبه في سجنه

شرعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قبل أيام قليلة في نشر بعض من مذكرات والدها التي خطها خلال فترة احتجازه من قبل القوات الأميركية، قبل أن يعدم في ديسمبر 2006.

ولقيت تلك المذكرات التي نشرتها على حسابها في منصة "إكس"، والتي أتت بعد 18 عاماً على رحيله، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعل اللافت من ضمن الرسائل التي نشرتها، نصوص شعرية خطها على ما يبدو الرئيس العراقي الأسبق في محاولات شعرية بامتياز، كشفت هواية لم تكن معلومة عن الرجل.

