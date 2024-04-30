مذكرات صدام حسين تكشف سراً عن هواياته وشعر كتبه في سجنه

شرعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قبل أيام قليلة في نشر بعض من مذكرات والدها التي خطها خلال فترة احتجازه من قبل القوات الأميركية، قبل أن يعدم في ديسمبر 2006.

ولقيت تلك المذكرات التي نشرتها على حسابها في منصة "إكس"، والتي أتت بعد 18 عاماً على رحيله، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعل اللافت من ضمن الرسائل التي نشرتها، نصوص شعرية خطها على ما يبدو الرئيس العراقي الأسبق في محاولات شعرية بامتياز، كشفت هواية لم تكن معلومة عن الرجل.

https://twitter.com/i/web/status/1784246498948993143 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

فتحت قصيدة بعنوان "إن لا تحب فإنك جاهل"، يمكن رؤية تأثر صدام حسين بالشكل الكلاسيكي للقصيدة العربية، حسب ما أوضح أستاذ اللغة العربية ياسر حسين.

كما أشار في تصريحاته للعربية إلى أن "البيت لديه مكون من شطرين شعريين، فيما تنتهي كافة الأبيات بقافية واحدة، وهو ما يطلق عليه الشعر العمودي"، حسب موقع العربية.

أما بالنسبة للموسيقى، "فهي موزونة إلى حد كبير رغم الخلل في البناء العروضي، الذي يتطلب معرفة بالبحور الشعرية وما يعتريها من زحافات وعلل عروضية.. وهذا موضوع شائك يتطلب شعراء متمرسين في الكتابة الشعرية".

وأشار ياسر حسين إلى أنه اقترف بعض الأخطاء النحوية، لكنه رأى أن كتابات صدام – الذي لم يعهد عنه كتابة الشعر – يمكن أن تعتبر محاولة شعرية تستحق القراءة.

أما في ما يتعلق بالمضمون، فقد غلبت عليه التجربة الإنسانية المتمثلة في الحب بمعناه الأوسع، حيث قال في بعض الأبيات: إن لا تحب فإنك جاهل ... ذاك فإن الحب للنفس منهل .. وإنه وصف خير لصاحبه... ويقيني أنه حي وعاقل