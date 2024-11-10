تقرير: الولايات المتحدة زادت نشاط الطائرات المسيرة على الحدود السورية العراقية

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" اليوم (الأحد)، أن الجيش الأمريكي كثف نشاط الطائرات بدون طيار على الحدود السورية العراقية، بهدف منع تهريب الأسلحة والمقاتلين من سوريا إلى العراق والغرض من النشاط الجوي، من بين أمور أخرى، هو تعقب الهجمات من الأراضي العراقية على إسرائيل.

كما أظهر التقرير أن الخطوة أثرت على نشاط الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق، وهناك انخفاض في أعداد تهريب الأسلحة من العراق. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب هذا النشاط، تحركت الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل ليلاً فقط.

في غضون ذلك، أكد مسؤول عسكري أميركي في حديث لشبكة ABC أن الولايات المتحدة هاجمت منشآت لتخزين أسلحة المتمردين الحوثيين في اليمن. وأضاف المسؤول أن "الأهداف كانت تحتوي على أسلحة متطورة تستخدم لمهاجمة السفن العسكرية والمدنية المبحرة في المياه الدولية عبر البحر الأحمر"، مضيفا أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول الهجمات "قريبا".