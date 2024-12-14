تهديدات إيرانية ضد قطر في حال تعرضها لهجوم على مواقعها النووية

وجه العضو السابق في الوفد الإيراني إلى مفاوضات الاتفاق النووي، محمد مراندي، تهديدات صريحة ضد قطر وتهديدات ضمنية ضد الجيش الأمريكي في حالة وقوع هجوم على المنشآت النووية في بلاده. وعلى الرغم من حذف رسالته على منصة"إكس"، نقلت تصريحاته عدة مواقع، بما في ذلك موقع "إيران إنترناشيونال" المقرب من المعارضة.

وقال المسؤول الإيراني :"مشكلة صغيرة - القاعدة الجوية الأمريكية تقع في قطر الصغيرة. في حالة العدوان، سيتم تدمير منشآت الغاز الطبيعي والبنية التحتية في قطر بالكامل. لذلك لن يكون هناك المزيد من الغاز الطبيعي للدوحة ولا لقطر" وتابع"لن يتوقف الأمر عند هذا الحد”.

وتأتي هذه التهديدات في سياق متوتر بشكل خاص، حيث تشير عدة تقارير، بعضها من مصادر أمنية، إلى أن إسرائيل تحدد فرصة عملياتية لضرب إيران، خاصة بعد انهيار نظام بشار الأسد في سوريا. وكشف المحلل يوسي يهوشوع من قناة i24NEWS الناطقة بالعبرية، أمس الجمعة، أن "هذا الموضوع نوقش على نطاق واسع خلال اللقاء مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي"، ووفقا لمصادر أمنية، تنبع هذه الفرصة من العمليات الناجحة الأخيرة في سوريا الأسبوع المنصرم، والتي "طهرت" المجال الجوي الإقليمي، مما يوفر لإسرائيل خيارات تشغيلية إضافية يسهل الوصول إليها إذا لزم الأمر.